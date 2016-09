FOX 21:00 bis 21:45 Mysteryserie The Walking Dead Kriegsrecht USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem Überfall von Ricks Gruppe auf Woodbury befindet sich Daryl in der Gewalt des Governors. Und Rick muss über das weitere Schicksal der neuen Gruppe befinden. Außerdem müssen sich die Überlebenden auf einen harten Kampf vorbereiten - denn der Governor weiß, wo sie sich aufhalten und ist fest entschlossen, das Gefängnis anzugreifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lauren Cohan (Maggie Greene) David Morrissey (The Governor) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Lesli Linka Glatter Drehbuch: Evan T. Reilly Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary