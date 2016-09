FOX 06:20 bis 07:10 Actionserie Undercover Undercover BUL 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Polizeikommissar Popov hat seit Jahren die Entwicklung von Martin verfolgt, einem Jungen, der in einem Heim für schwererziehbare Kinder war und dann zum Boxer ausgebildet wurde. Er glaubt, dass er mit ihm den Richtigen hat, um einen Undercover-Agent in die bulgarische Mafia einzuschleusen. Und tatsächlich besteht Martin sämtliche Prüfungen mit Bravour und es gelingt ihm auch, in die Organisation des mächtigen Paten Jaro einzusteigen. Allerdings ist der Weg an die Spitze zu Djaor hart und steinig. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Vladimir Penev (Popov) Zahary Baharov (Ivo Andonov) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov - Djaro) Deyan Donkov (Vasil Nikolov) Kiril Efremov (Tisho) Stanislav Ianevski (Angel Yakimov - Geleto) Irena Miliankova (Silviq Veleva - Sunny) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Dimitar Mitovski Drehbuch: Georgi Ivanov, Teodora Markova Kamera: Anton Bakarski