TNT-Serie 12:10 bis 13:45 Krimi Columbo Tod am Strand USA 1975 20 40 60 80 100 Merken Nelson Brenner ist Werbefachmann und führt ein Doppelleben als Top-Spion. Um seinen ehemaligen Partner "Geronimo" auszuschalten, der ihn erpresst, stellt Brenner ihm eine Falle. Tatsächlich tappt Geronimo hinein und stirbt bei einer falschen Übergabe von Mikrofilmen. Obwohl es anfangs wie ein Raubüberfall aussieht, lässt sich Columbo nicht so leicht hinters Licht führen und ermittelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Lt. Columbo) Patrick McGoohan (Nelson Brenner) Leslie Nielsen (Geronimo / A.J. Henderson) Vito Scotti (Sgt. Defonte) Bruce Kirby (Sgt. Kramer) Vito Scotti (Salvatore DeFonte) Val Avery (Louie) Originaltitel: Columbo Regie: Patrick McGoohan Drehbuch: William Driskill Kamera: Richard C. Glouner Musik: Bernardo Segall Altersempfehlung: ab 12