ARTE 00:00 bis 00:50 Abenteuerserie Indischer Sommer GB, MAL 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bei einem Attentat auf Ralph Whelan wurde sein Mitarbeiter Aafrin Dalal angeschossen. Nun liegt er immer noch schwer verletzt im Krankenhaus. Alice, die sich um Aafrin sorgt, besucht dessen Familie und bietet gleichzeitig ihre Hilfe an. Nebenbei sucht sie die Freundschaft der reichen Amerikanerin Madeleine, die mit ihrem Bruder Eugene Sommergast bei Ralph ist - Ralph und Madeleine haben eine Affäre miteinander. Als ein Regierungsvertreter kommt, um den Anschlag zu untersuchen, versucht Ralph aus unerfindlichen Gründen, die Ermittlungen zu behindern, und besucht den festgenommenen Attentäter Chandru Mohan. Im Gefängnis wird er von Mohan ein weiteres Mal angegriffen. Ratsuchend wendet er sich an Cynthia Coffin, die verspricht, sich um die Sache zu kümmern. Kurz danach wird Ralph Whelans Attentäter tot in seiner Zelle aufgefunden. Währenddessen macht der Schotte Ian McLeod Bekanntschaft mit dem Inder Ramu Sood, dem Nachbarn seines Onkels. Armitage verweigert jeden Kontakt zu Sood und beleidigt ihn, schuldet ihm aber anscheinend eine große Summe Geld. Auch bei der Missionarsgattin Sarah und ihrem Mann Douglas herrscht schlechte Stimmung. Douglas verbringt sehr viel Zeit im Waisenhaus mit seiner Assistentin Leena, vor allem als der kleine Junge Adam spurlos verschwindet. Sarah ist enttäuscht, sowohl von ihrem Mann als auch von der britischen High Society, zu der sie keinen Zugang findet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikesh Patel (Aafrin Dalal) Henry Lloyd-Hughes (Ralph Whelan) Jemima West (Alice Whelan) Fiona Glascott (Sarah Raworth) Craig Parkinson (Douglas Raworth) Alexander Cobb (Ian McLeod) Julie Walters (Cynthia Coffin) Originaltitel: Indian Summers Regie: Anand Tucker Drehbuch: Paul Rutman Kamera: David Higgs Musik: Stephen Warbeck