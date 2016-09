ARTE 10:20 bis 12:00 Western Die Gewaltigen USA 1967 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken New Mexico, 1870: Der Geschäftsmann Frank Pierce hat den aufrechten Farmer Taw Jackson, auf dessen Land Gold gefunden wurde, durch eine Intrige um seinen Besitz und ins Gefängnis gebracht. Während Jackson hinter Gittern seinen Racheplänen frönt, stößt Pierce auf die Haupt-Goldader. Als der Betrogene auf freien Fuß kommt, früher als gedacht und selbstsicher wie eh und je, will er seine Vergeltung in die Tat umsetzen. Doch auch Pierce will Jackson aus dem Weg räumen - diesmal für immer - und bietet dem Revolverhelden Lomax ein Kopfgeld von 10.000 Dollar. Jackson hat den Schachzug vorausgesehen und macht Lomax ein Gegenangebot, das dieser nicht ablehnen kann: Er verspricht dem treffsicheren Schützen einen Beuteanteil von 100.000 Dollar, falls er bei einem Überfall auf die Kutsche mitmacht, mit der Pierce das geschürfte Gold regelmäßig zur Bank in El Paso transportiert. Doch der Plan hat einen Schönheitsfehler: Die Goldkutsche ist nämlich eine rollende Festung im Panzerkleid. Unterstützung bekommen die beiden durch den Indianer Levi Walking Bear und den Meister des Dynamits, Billy Hyatt. Der Coup gelingt und Pierce scheint besiegt - doch beim Abtransport der Beute kommt es zu einem Scharmützel mit Indianern, bei dem der Goldstaub buchstäblich vom Winde verweht wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Taw Jackson) Kirk Douglas (Lomax) Howard Keel (Levi Walking Bear) Robert Walker (Billy Hyatt) Keenan Wynn (Wes Fletcher) Bruce Cabot (Frank Pierce) Joanna Barnes (Lola) Originaltitel: The War Wagon Regie: Burt Kennedy Drehbuch: Clair Huffaker Kamera: William H. Clothier Musik: Dimitri Tiomkin Altersempfehlung: ab 16