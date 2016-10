TNT Film 23:55 bis 01:45 Krimi Die Todeskandidaten USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jack Conrad wartet in der Todeszelle auf seine Hinrichtung, als ihn ein reicher Fernsehproduzent frei kauft. Der Produzent will ihn in einer skrupellosen Realityshow einsetzen, mit der er sämtliche Quotenrekorde brechen will. Er bringt Jack auf eine einsame Insel, wo er gegen neun verurteilte Mörder kämpfen soll bis auf den Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Austin (Jack Conrad) Vinnie Jones (Ewan McStarley) Rick Hoffman (Goldman) Robert Mammone (Ian Breckel) Victoria Mussett (Julie) Manu Bennett (Paco) Madeleine West (Sarah Cavanaugh) Originaltitel: The Condemned Regie: Scott Wiper Drehbuch: Scott Wiper, Rob Hedden Kamera: Ross Emery Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 16