TNT Film 16:00 bis 17:45 Actionfilm Snakes on a Plane USA, CDN, D 2006 Nach einer Vorlage von David Dalessandro, John Heffernan 16:9 20 40 60 80 100 Merken Unzählige Schlangen, die an Bord eines Passagierflugzeugs Jagd auf Menschen machen - und Samuel L. Jackson als FBI-Agent Flynn ist mittendrin. Flynn ist schon lange hinter dem berüchtigten Gangsterboss Eddie Kim her. Als er einen Kronzeugen von Hawaii nach Los Angeles bringen muss, befindet sich an Bord des Linienflugzeugs auch ein Auftragskiller, der hunderte von Giftschlangen frei lässt, um so den Zeugen zu eliminieren. Für Flynn beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel L. Jackson (Neville Flynn) Julianna Margulies (Claire Miller) Nathan Phillips (Sean Jones) Bobby Cannavale (Hank Harris) Flex Alexander (Three G's) Todd Louiso (Dr. Steven Price) Sunny Mabrey (Tiffany) Originaltitel: Snakes on a Plane Regie: David R. Ellis Drehbuch: Sebastian Gutierrez, David Dalessandro, John Heffernan Kamera: Adam Greenberg Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 16