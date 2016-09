TNT Film 08:05 bis 10:00 Drama The Messenger - Die letzte Nachricht USA 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken US-Offizier Will, der aus dem Irak zurückgekehrt ist, wird in seiner Heimat eine neue Aufgabe zugeteilt: Gemeinsam mit einem weiteren Offizier soll er Hinterbliebenen die Nachricht vom Tod ihrer Verwandten überbringen. Nachdem er der jungen Olivia erzählt hat, dass ihr Ehemann gestorben ist, spürt er, wie er sich zu ihr hingezogen fühlt und wie sein emotionaler Abstand zu schwinden beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Foster (Will Montgomery) Woody Harrelson (Tony Stone) Samantha Morton (Olivia Pitterson) Jena Malone (Kelly) Steve Buscemi (Dale Martin) Eamonn Walker (Stuart Dorsett) Yaya DaCosta (Monica Washington) Originaltitel: The Messenger Regie: Oren Moverman Drehbuch: Alessandro Camon, Oren Moverman Kamera: Bobby Bukowski Musik: Nathan Larson Altersempfehlung: ab 12