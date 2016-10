National Geographic 04:00 bis 05:30 Dokumentation Mayday Spezial - Das Wunder vom Hudson River GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Januar 2009 startet der Flug US Airways 1549 vom New Yorker La Guardia Flughafen mit dem Ziel Charlotte in North Carolina. Innerhalb weniger Minuten werden beide Triebwerke durch "Vogelschlag" zerstört - und die Crew trifft die Entscheidung, den Airbus im Hudson River notzuwassern. Mit persönlichen, emotionalen Interviews und dramatischen Rekonstruktionen enthüllt diese Dokumentation, dass der Absturz nur der Anfang des Überlebenskampfes der Passagiere war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miracle Landing on the Hudson