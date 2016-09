National Geographic 22:30 bis 23:20 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Das Wunder von London CDN 2010 2016-10-01 02:30 Stereo 16:9 HDTV Merken 17. Januar 2008: Die Crew des British Airways Flug 38 bereitet sich auf die Landung in London-Heathrow vor. Alles scheint glatt zu gehen - doch dann fallen unvermittelt beide Triebwerke aus! Dem Kapitän bleiben nur Sekunden für eine Entscheidung: Mit einem riskanten Manöver gelingt es ihm, die Maschine abzufangen und eine Kollision mit den nahegelegnen Häuserblocks zu vermeiden. Bei der Bruchlandung wird die Boeing 777-236ER schwer beschädigt, doch wie durch ein Wunder überleben alle 152 Menschen an Bord. "Mayday - Alarm im Cockpit" beleuchtet Ursachen und Hintergründe der Beinahe-Katastrophe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Frank Chiesurin (Captain Peter Burkill) Grahame Wood (First Officer Coward) Rob Bennett (Brian McDermid) Marty Moreau (Phil Sleight) Timm Zemanek (Nick Harris) David Learmont (Himself - Flight Safety Editor, Flight Global) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: George D'Amato Drehbuch: Larry Bambrick Musik: Anthony Rozankovic