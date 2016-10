National Geographic 20:10 bis 21:00 Dokumentation Sekunden vor dem Unglück Black Hawk Down GB 2011 2016-10-01 00:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Der 3. Oktober 1993 ging als schwarzer Tag in die amerikanische Militärgeschichte ein. Um einen berüchtigten Warlord zu verhaften, stürmte damals eine Gruppe amerikanischer Elitesoldaten ein Gebäude nahe der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Doch was als schnelle Kommandoaktion geplant war, endet für die US-Armee in einer fatalen Demütigung - und für die Ranger und Delta Force-Männer vor Ort in einer tödlichen Katastrophe. Was der britische Regisseur Ridley Scott in seinem Aufsehen erregenden und mit zwei Oscars ausgezeichneten Kriegsfilm "Black Hawk Down" aus dem Jahr 2001 als fiktionale Geschichte mit wahrem Hintergrund auf die Leinwand bannte, durchleuchtet die gleichnamige Folge von "Sekunden vor dem Unglück" als Dokumentation eines historisches Ereignisses. Damals gerieten die US-Soldaten nach zwei Hubschrauberabschüssen und einer fehlgeschlagenen Rettungsaktion in eine Falle und fanden sich plötzlich von einer aufgepeitschten Menge somalischer Zivilisten umzingelt. Es kam zu einer stundenlangen Schießerei, die in einem Massaker endete. 18 amerikanische Ranger und angeblich über 1.000 Somalier kamen ums Leben. Die Bilder der Leichen zweier amerikanischer Soldaten, die nach der Schlacht durch die Straßen Mogadischus geschleift wurden, gingen um die Welt. "Sekunden vor dem Unglück" untersucht, was zu dieser militärischen und humanitären Katastrophe führte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Seconds from Disaster