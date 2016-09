National Geographic 10:20 bis 11:10 Dokumentation Nazi-Bauwerke: Utopie und Größenwahn Japans Festung im Pazifik GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Im April 1945 hat sich das Kriegsglück längst gegen Japan gewendet. In einer schier endlosen Abfolge blutiger Schlachten erobern die Amerikaner eine Insel nach der anderen und nähern sich immer weiter dem japanischen Mutterland. Schon befindet sich die Präfektur von Okinawa in unmittelbarer Reichweite der US-Truppen. Die Führung des Kaiserreichs ist fest entschlossen, die Insel unter allen Umständen gegen eine Invasion zu verteidigen. Es kommt zu einer der blutigsten Schlachten aller Zeiten, bei der mehr als 77.000 japanische Soldaten und über 150.000 Zivilisten ums Leben kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nazi Megastructures