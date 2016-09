National Geographic 06:20 bis 07:05 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Lawrence von Arabien GB 2010 2016-10-03 08:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit seinem Bestseller "Die sieben Säulen der Weisheit" hat Thomas Edward Lawrence alias Lawrence von Arabien beträchtlich zur Legendenbildung um seine eigene Person beigetragen. Darin schildert er, wie er seit 1916 als britischer Geheimagent maßgeblich dazu beitrug, den Aufstand der Araber gegen das Osmanische Reich zu organisieren. Als Verbindungsmann der Briten zum aufständischen Emir von Mekka brachte Lawrence den in moderner Militärstrategie unerfahrenen Beduinen erfolgreich Guerillataktiken bei. Den Rebellen gelang es, die Osmanen durch gezielte Überfälle auf Außenposten sowie durch Sabotageaktionen zu demoralisieren. Der Einnahme der Hafenstadt Akaba im heutigen Jordanien 1917 folge 1918 die Eroberung von Damaskus. Für die Araber zahlte sich der Aufstand kaum aus - denn der Fremdherrschaft der Osmanen folgte diejenige der Briten und Franzosen. Lawrence setzte sich auf den folgenden Friedenskonferenzen vergeblich für die Unabhängigkeitsbestrebungen seiner arabischen Verbündeten ein und zog sich ganz aus der Öffentlichkeit zurück; bis kurz vor seinem Unfalltod 1935 - mit nur 46 Jahren - diente er unter falschem Namen als einfacher Soldat in der britischen Luftwaffe. "Die Geheimnisse der Geschichte" ergründet die bewegte Lebensgeschichte des T. E. Lawrence und liefert ein vielschichtiges Porträt des Menschen hinter der Legende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Files Regie: Kate Haddock Kamera: Peter Thorn, Peter Allibone