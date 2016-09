Sky Cinema +24 08:15 bis 09:40 Thriller Gallows - Jede Schule hat ein Geheimnis USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor 20 Jahren kam bei einer Schultheaterraufführung an der Beatrice High School der Hauptdarsteller durch einen schrecklichen Unfall ums Leben. Jetzt will die Theatergruppe um Pfeifer und Reese (Pfeifer Brown, Reese Mishler) das Stück zu Ehren des Toten wieder auf die Bühne bringen. Mit fatalen Folgen, denn auch der Horror von damals erlebt eine grausige Neuauflage: Plötzlich werden die Teens während der Proben eingeschlossen und ein rachsüchtiger Geist nimmt sie ins Visier. - Raffinierter Found-Footage-Horror, der sein Mini-Budget mit maximalem Einfallsreichtum kompensiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Reese Mishler (Reese Houser) Pfeifer Brown (Pfeifer Ross) Ryan Shoos (Ryan Shoos) Cassidy Gifford (Cassidy Spilker) Travis Cluff (Mr. Schwendiman) Price T. Morgan (Price) David Herrera (David) Originaltitel: The Gallows Regie: Chris Lofing, Travis Cluff Drehbuch: Travis Cluff, Chris Lofing Kamera: Edd Lukas Musik: Zach Lemmon Altersempfehlung: ab 16