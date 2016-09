Sky Comedy 05:05 bis 06:35 Komödie Harold & Kumar USA, CDN, D 2004 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die beiden Buddys Harold (John Cho) und Kumar (Kal Penn) bekommen während einer drogenreichen Nacht einen mörderischen Appetit. Erlösung soll der legendäre Burger der Fast-Food-Kette White Castle bringen. Der Weg dorthin entpuppt sich aber als echte Herausforderung: Die Chaos-Kumpels werden entführt, sollen bei einer Sexorgie mitmachen und müssen einen Geparden reiten. - Hochtouriger College-Klamauk mit deftigen Gags und zwei schön schrägen Hauptdarstellern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Cho (Harold Lee) Kal Penn (Kumar Patel) Fred Willard (Dr. Willoughby) Paula Garcés (Maria) David Krumholtz (Goldstein) Eddie Kaye Thomas (Rosenberg) Anthony Anderson (Burger Shack Mitarbeiter) Originaltitel: Harold & Kumar Go to White Castle Regie: Danny Leiner Drehbuch: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg Kamera: Bruce Douglas Johnson Musik: David Kitay Altersempfehlung: ab 12