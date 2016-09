Der erfolglose Trompeter Nate (Mickey Rourke) entgeht in der Wüste nur knapp dem Todeskommando des Gangsters Happy (Bill Murray), der mit ihm eine Rechnung offen hat. Auf seinem Weg zurück trifft er auf einen Zirkus und lernt dort die junge Lily (Megan Fox) kennen: eine Frau mit Flügeln. Nate befreit Lily und will sie Happy als Bezahlung seiner Schulden anbieten. Doch dann verliebt er sich in seinen Engel. - Märchenhaftes Romantikdrama mit starker Besetzung. In Google-Kalender eintragen