National Geographic People 11:50 bis 12:35 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Hund gegen Schildkröte USA 2016 2016-10-05 09:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Totenkopfäffchen Tazz kommt in die Notaufnahme. Das 22 Jahre alte Tier wirkt lethargisch und reagiert nicht. Als Erstmaßnahme wird Tazz an den Tropf gelegt, um intravenös Antibiotika und Vitamine zu verabreichen. Auch Shakia braucht dringend medizinische Hilfe: Die Schildkröte wurde von einem Hund übel zugerichtet und kämpft nun um ihr Leben. Dr. G setzt alle Hebel in Bewegung, um das Tier zu retten, doch sie weiß, dass ihre Möglichkeiten in diesem Fall begrenzt sind. Dr. K versucht unterdessen, den verzweifelten Besitzer von Jake zu beruhigen: Im Urin seines Meerschweinchens hat er Blut entdeckt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER