Floridas Python-Jäger unterwegs Kaimane der Karibik GB 2010

Die Pythonjäger sind immer noch im "Bildungsurlaub" in Puerto Rico. Hier machen sie sich u.a. als Helfer ihrer puerto-ricanischen Berufskollegen Juan und Juan nützlich: Gemeinsam wollen sie den Flughafen der Insel von Grünen Leguanen befreien. Seit die Echsen nach Puerto Rico eingeschleppt wurden, machen sie es sich nicht nur im Regenwald bequem, sondern nutzen auch den warmen Beton der Rollbahnen fürs ausgiebige Sonnenbaden. Vom heißen Flughafengelände geht es anschließend zurück in die nasskalte Fledermaushöhle. Die Schlangenjäger wollen so tief in das verzweigte Labyrinth eindringen wie niemand zuvor, schließlich könnten tief unten hochinteressante Reptilien leben. Doch um sie zu entdecken, müssen sich die Männer erst einmal durch knöcheltiefen Fledermausdung kämpfen - und auch riesige Spinnen und Horden von Kakerlaken machen den Forschern das Leben schwer...

Originaltitel: Python Hunters