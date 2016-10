National Geographic Wildlife 18:35 bis 19:25 Dokusoap Der Hundeflüsterer Kleine Hunde - Große Ängste USA 2010 2016-10-02 07:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar muss sich in dieser Folge mit zwei Hunden auseinandersetzen, die panisch reagieren, wenn ihre Herrchen sie alleine lassen. Chihuahua-Mischling Stanley hat sein Verhalten seit einem Umzug von New York nach Los Angeles komplett verändert und attackiert seine Besitzerin Allison, wenn sie das Haus verlassen möchte. Der kleine Spitz Shoven heult jämmerlich, wenn seine beiden Besitzer morgens - ohne ihn - in die Arbeit fahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer