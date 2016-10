National Geographic Wildlife 16:25 bis 16:55 Dokumentation Unterwegs in Australien Die Wüste GB 2016 2016-10-02 09:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Ray erkundet Australiens Red Centre, die scharlachrote Halbwüste im Zentrum des Kontinents. Im Anschluss an einen Hubschrauberflug über den Uluru, auch bekannt unter dem Namen Ayers Rock, besucht er ein Schutzgebiet für Kängurus. Nach einer Nacht am Lagerfeuer unter freiem Sternenhimmel reist Ray in ein felsigeres Gebiet, wo er auf wilde Felskängurus und Dingos trifft. Seine kräftezehrende Expedition im Outback der Wüste beendet der Abenteurer schließlich mit einer wohlverdienten Erfrischung an einem traumhaften Schauplatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Australia with Ray Mears