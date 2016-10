National Geographic Wildlife 14:25 bis 14:50 Dokumentation Unterwegs in Australien Das Riff GB 2016 2016-10-02 07:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf seiner ersten Station erkundet Ray Mears das Great Barrier Reef. Gemeinsam mit dem Walexperten Wally Franklin beobachtet er eine Buckelwalmutter, die ihr Kalb auf die strapaziöse Wanderung in die Antarktis vorbereitet. Bei der Lady-Elliot-Insel, der südlichsten Koralleninsel des Great Barrier Reef, geht Ray auf Tauchstation und trifft dabei auf Meeresschildkröten, Mantarochen und riesige Makrelenschwärme. Wieder an Land, pflanzt er einen Pisonia-Baum und erfährt durch die Biologin Maggie O'Neal von einer düsteren Eigenschaft dieser Pflanze aus der Familie der Wunderblumengewächse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Australia with Ray Mears