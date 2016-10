Disney XD 16:15 bis 16:40 Trickserie Guardians of the Galaxy Alte Feinde USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Als die Guardians erfahren, dass die kosmische Saat sich wieder auf der Erde befindet, muss Quill in seine Heimatstadt zurückkehren und sich mit einem alten Erzfeind verbünden. Nur so kann er die Saat noch vor Korath finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marvel's Guardians of the Galaxy Regie: Jeff Wamester, Leo Riley Drehbuch: Marsha Griffin