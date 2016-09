Disney XD 12:15 bis 12:35 Trickserie Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse Der Bandwettbewerb / Die Monsteralarmübung USA, GB, IRL 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Howard fühlt sich von Randy vernachlässigt und verlässt enttäuscht ihre gemeinsame Band. Randy muss lernen, einerseits Norrisville zu beschützen und auf der anderen Seite ein guter Freund zu sein. Die jährliche Monster-Notfall-Übung steht in der Norrisville High an. Die theoretische Notfall-Übung wird allerdings gestört durch ein reales Monster. Randy muss aber erst mal alle Anwesenden davon überzeugen, dass hier ein echtes Monster wütet! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy Cunningham 9th Grade Ninja Regie: Mike Milo, Joshua Taback Drehbuch: David Shayne, Jed Elinoff, Scott Thomas Altersempfehlung: ab 6