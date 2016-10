Universal Channel 02:35 bis 04:10 Komödie Year One - Aller Anfang ist schwer USA 2009 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bereits in der Frühzeit hat man sich die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt. So auch der faule Neandertaler Zed, der vom Baum der Weisheit gegessen hat und sich anschließend nicht mehr mit den restlichen Dorfbewohnern identifizieren kann. Also verlässt er den Ort mit seinem besten Freund Oh, und eine turbulente Reise quer durch die Bibelgeschichte und die Anfänge der Zeitrechnung beginnt. Dabei geraten Zed und sein Kumpel immer wieder in explosive Situationen und sind stets zur falschen Zeit am falschen Ort. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jack Black (Zed) Michael Cera (Oh) Oliver Platt (Hoherpriester) David Cross (Kain) Hank Azaria (Abraham) Juno Temple (Eema) Vinnie Jones (Sargon) Originaltitel: Year One Regie: Harold Ramis Drehbuch: Harold Ramis, Gene Stupnitsky, Lee Eisenberg Kamera: Alar Kivilo Musik: Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 12