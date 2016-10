13th Street 00:20 bis 01:50 Thriller Motel USA 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das junge Ehepaar David (Luke Wilson) und Amy Fox (Kate Beckinsale) bleibt bei einer Überlandfahrt mit seinem Wagen in einer einsamen Gegend liegen. Notgedrungen beschließen die beiden, die Nacht in dem heruntergekommenen "Pinewood Motel" zu verbringen. Als sie zu ihrer Zerstreuung eine herumliegende Videokassette einlegen, sind darauf grausame Morde zu sehen, die ganz offensichtlich in dem Zimmer aufgenommen wurden, in dem sich die beiden befinden. David und Amy versuchen zu fliehen, denn sie fürchten, die nächsten Hauptdarsteller in einem Snuff-Film zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Beckinsale (Amy Fox) Luke Wilson (David Fox) Frank Whaley (Mason) Ethan Embry (Automechaniker) Scott G. Anderson (Killer) Mark Cassella (Truckfahrer) David Doty (Polizist) Originaltitel: Vacancy Regie: Nimród Antal Drehbuch: Mark L. Smith Kamera: Andrzej Sekula Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 16