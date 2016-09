13th Street 21:10 bis 22:10 Krimiserie Law & Order Paris Requiem für einen Mörder F 2007 Stereo 16:9 Merken In einer Kirche wird die Leiche des Küsters gefunden. Zunächst verdächtigen Savigny (Sandrine Rigaux) und Revel (Vincent Perez) den Junkie Thomas, doch als sie in dessen Wohnung eindringen, finden sie den jungen Mann tot vor. Da er offensichtlich vor seinem Tod die letzte Ölung empfangen hat, gerät der Priester Père Roche ins Visier der Ermittler. Im Verhör gesteht er, dass Thomas sein Liebhaber war und er ihm die Wohnung und seine Drogensucht mit veruntreuten Opfergeldern finanziert hat. Roche behauptet schließlich, er habe Thomas im Streit aus Notwehr getötet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Perez (Vincent Revel) Sandrine Rigaux (Claire Savigny) Jacques Pater (Chief Bonnefoy) Hélène Godec (Juge Lherbier) Laure Killing (Juge Fontana) Aurélien Recoing (Père Roche) Fred Saurel (Loulou) Originaltitel: Paris enquêtes criminelles Regie: Gilles Béat Drehbuch: Stephanie Sengupta Kamera: Bernard Malaisy Musik: Sophia Morizet