13th Street 20:13 bis 21:10 Krimiserie Law & Order Paris Schattenbilder F 2007 Stereo 16:9 In Paris ist ein Profiler-Duo im Einsatz: Die hochintelligente Savigny (Sandrine Rigaux) analysiert die Fälle systematisch, während ihr Partner Revel (Vincent Perez) sich auf seine Intuition und sein kriminalistisches Gespür verlässt. Diese Eigenschaften sind bei ihrem ersten Fall gefragt, der sie zunächst an die Seine führt: Ein Obdachloser hat eine übel zugerichtete Leiche am Flussufer gefunden. Der Tote ist der Algerier Malek Kelkal, der wegen Raubüberfalls die letzten zehn Jahre im Gefängnis verbracht hatte. Das Versteck der Beute hat er jedoch nie verraten. Schauspieler: Vincent Perez (Revel) Sandrine Rigaux (Claire Savigny) Jacques Pater (Chief Bonnefoy) Hélène Godec (Juge Lherbier) Mustapha Ben Stiti (Malek Kelkal) Hélène Degy (Nadine Delcourt) Nicolas Briançon (Paul Nouvel) Originaltitel: Paris enquêtes criminelles Regie: Gilles Béat Drehbuch: Marlane Gomard Meyer, Luc Bossi, Franck Ollivier Kamera: Barnard Malaisy Musik: Sophia Morizet