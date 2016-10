Syfy 02:00 bis 02:55 SciFi-Serie Torchwood Vergiftet GB 2011 Stereo 16:9 Merken Gwen (Eve Myles) und Jack (John Barrowman) sollen in die USA gebracht werden. Der CIA-Mann Rex (Mekhi Phifer) versucht schon an Bord des Flugzeugs, die beiden zu befragen. Doch seine Kollegin Lyn (Dichen Lachman) verhindert das, indem sie Jack mit Arsen vergiftet. Dr. Vera Juarez (Arlene Tur) arbeitet mit Hochdruck daran, ein Gegengift zu finden, gleichzeitig versucht sie, mit Hilfe der PR-Frau Jilly (Lauren Ambrose) große Mengen Schmerzmittel aus dem Besitz der US-Regierung für ihre Patienten abzuzweigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Mekhi Phifer (CIA Agent Rex Matheson) Bill Pullman (Oswald Danes) Alexa Havins (Esther Drummond) Kai Owen (Rhys Williams) Arlene Tur (Dr. Vera Juarez) Originaltitel: Torchwood Regie: Bill Gierhart Drehbuch: Doris Egan Kamera: Christopher Faloona Musik: Murray Gold