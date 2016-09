Syfy 12:00 bis 12:50 Mysteryserie Under the Dome Die neue Königin USA 2015 Stereo 16:9 Merken Christine (Marg Helgenberger) und ihre Leute holen nach den Verwüstungen in den Katakomben zum Gegenschlag aus. Während Barbie (Mike Vogel) und Junior (Alexander Koch) mit einigen Helfern das Aktaion-Haus angreifen, schmieden Julia (Rachelle Lefevre) und Big Jim (Dean Norris) einen waghalsigen Plan, um Christine (Marg Helgenberger) zu stoppen. Hunter (Max Ehrich) findet inzwischen heraus, dass Eva (Kylie Bunbury) von Barbie schwanger ist und das Paar nach Christines Willen mit dem Kind den Grundstein für eine neue Generation legen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Alexander Koch (James "Junior" Rennie) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Colin Ford (Joe McAlister) Mackenzie Lintz (Norrie Calvert-Hill) Originaltitel: Under the Dome Regie: Eriq La Salle Drehbuch: Tim Schlattmann, Mark Bruner Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16