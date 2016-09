Syfy 10:20 bis 12:00 Horrorfilm Warm Bodies USA, CDN 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach der Apokalypse wird die Welt von Zombies bevölkert. Die wenigen überlebenden Menschen haben sich in einer zur Festung ausgebauten Siedlung verschanzt und werden von General Grigio (John Malkovich) angeführt. Auf einem zerstörten Flughafengelände haust der Zombie R (Nicholas Hoult) und hofft auf menschliche Beute. Die bietet sich ihm mit einer Gruppe Jugendlicher, zu der auch Grigios Tochter Julie (Teresa Palmer) gehört. Ausgerechnet über deren Freund Perry macht sich R her. Er verspeist Perrys Gehirn und hat plötzlich dessen Erinnerungen und Gefühle. Aus Liebe entführt er Julie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Hoult (R) Teresa Palmer (Julie) John Malkovich (Grigio) Rob Corddry (M) Dave Franco (Perry) Analeigh Tipton (Nora) Cory Hardrict (Kevin) Originaltitel: Warm Bodies Regie: Jonathan Levine Drehbuch: Jonathan Levine Kamera: Javier Aguirresarobe Musik: Marco Beltrami, Buck Sanders Altersempfehlung: ab 12