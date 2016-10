Disney Cinemagic 14:00 bis 15:15 Trickfilm Bernard und Bianca - Die Mäusepolizei USA 1977 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Flaschenpost alarmiert die internationale Rettungsgesellschaft, zu der auch die Mäusedame Bianca gehört. Der Hilferuf stammt von Penny, die von der skrupelosen Madame Medusa aus einem Waisenhaus entführt wurde. Ohne zu zögern, startet die mutige Bianca zu einer Rettungsaktion, auf die sie der schüchterne Mäuserich Bernard begleitet. Eine heiße Spur führt die beiden in die unheimlichen Sümpfe der Teufelsbucht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Gerd Duwner (Bernard) Gisela Fritsch (Bianca) Harald Juhnke (Orville) Beate Hasenau (Madame Medusa) Peter Schiff (Mr. Snoops) Originaltitel: The Rescuers Regie: Wolfgang Reithermann, Art Stevens, John Lounsberry Drehbuch: Larry Clemmons, Ken Anderson, Frank Thomas, Vance Gerry, David Michener, Ted Berman, Fred Lucky, Bur Musik: Artie Butler