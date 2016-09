History 20:15 bis 21:50 Dokumentation Zug in die Freiheit D 2014 Stereo 16:9 Merken Am 30. September 1989 verkündet Hans-Dietrich Genscher den 5.000 DDR-Flüchtlingen, die sich in der Botschaft der BRD in Prag aufhalten, dass die DDR ihnen die Ausreise in die BRD gestattet. Doch es folgt ein Schock: Der Zug der Flüchtlinge rollt über DDR-Gebiet. Als Stasimitarbeiter zusteigen, wird die Fahrt eine Zeit des Bangens und Hoffens. An den Bahnhöfen versammeln sich Menschen, um den Zug in die Freiheit zu sehen. Um sechs Uhr morgens ist schließlich Einfahrt an der Endstation im bayerischen Hof. Die erschöpften, aber glücklichen Flüchtlinge liegen sich weinend in den Armen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zug in die Freiheit Altersempfehlung: ab 12