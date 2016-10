History 18:05 bis 18:55 Dokumentation Der Mauerfall live D 2014 Stereo 16:9 Merken Überraschend fällt am Abend des 9. November 1989 die Berliner Mauer. Mit Hilfe von aufgezeichneten Telefonaten der DDR-Staatssicherheit und Radiomitschnitten sowie umfangreichem Amateurfilmmaterial rekonstruiert die Dokumentation das "Wunder von Berlin", die Stunden zwischen der Pressekonferenz mit Günter Schabowski und der ausgelassenen Jubelfeier am Brandenburger Tor in Echtzeit. Unkommentiert, nur mit Originalfilm- und -tonmaterial, entsteht ein faszinierendes Bild dieses schicksalhaften Novemberabends, der zur turbulentesten und glücklichsten Nacht der deutschen Geschichte wurde. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der Mauerfall live Altersempfehlung: ab 12