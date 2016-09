History 10:05 bis 10:55 Dokumentation Geheimakte Amerika Der Secret Service USA 2014 Stereo 16:9 Merken Sie gehören zur Elite der US-amerikanischen Sicherheitsdienste und dürfen bei keinem Auftritt des Präsidenten fehlen: Die Männer und Frauen des Secret Service. Doch wer zu den Auserwählten zählen möchte, muss bereit sein, ein hohes Risiko zu tragen. In den harten Einsatztrainings werden sie auf jede Gefahrensituation vorbereitet - auch auf das Abfangen eines Schusses mit ihrem Körper. Wer steckt hinter den mutigen Agenten mit der schwarzen Sonnenbrille und was sind ihre Aufgaben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's Book of Secrets Altersempfehlung: ab 12