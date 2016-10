Kinowelt 01:20 bis 02:50 Melodram Begegnung in Biarritz F 1981 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die sonst so kontrollierte und korrekte Ärztin Hélène verursacht durch Unaufmerksamkeit bei einer nächtlichen Fahrt einen Unfall. Das Opfer, der mittellose Gilles, wird dabei glücklicherweise nicht verletzt, die Begegnung mit der eleganten und selbstbewussten Frau schlägt aber in seine Herz ein wie ein Pfeil. Er verliebt sich Hals über Kopf und folgt seiner Angebeteten von nun an durch ganz Biarritz. Doch Hélène trauert um ihren verstorbenen Liebhaber und will sich deshalb noch nicht wieder mit einem neuen Mann einlassen - und wenn dann bestimmt nicht mit einem dessen Familie gerade mal ein heruntergekommenes Hotel besitzt. Gilles ist jedoch nicht so leicht abzuschütteln und durch seine Hartnäckigkeit findet er mehr und mehr einen Weg in das Herz der nach außen hin so ablehnenden Frau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Deneuve (Hélène) Patrick Dewaere (Gilles) Etienne Chicot (Bernard) Sabine Haudepin (Elise) Dominique Lavanant (Jacqueline) Josiane Balasko (Colette) François Perrot (Rudel) Originaltitel: Hôtel des Amériques Regie: André Téchiné Drehbuch: André Téchiné, Gilles Taurand Kamera: Bruno Nuytten Musik: Philippe Sarde Altersempfehlung: ab 18