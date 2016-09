Kinowelt 23:40 bis 01:20 Horrorfilm Bruiser F, CDN, USA 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Er ist ein Looser, wie er im Buche steht: Henry Creedlow wird von seinem Chef verhöhnt, von seiner Frau betrogen, sein bester Freund und sogar die Putzfrau bestehlen ihn. Doch eines Morgens erwacht er mit einer weißen Maske anstelle seines Gesichts und ergreift die Chance, sich inkognito an denen zu rächen, die schon so lange auf ihm herumtrampeln - auf eine sehr grausame Weise. "George Romero ('Zombie') ist wieder da. [...] Horrorfreunde dürfen sich auf einen feinen Trip gefaßt machen, neben Antiheld Jason Flemyng ('Snatch') überzeugt besonders Peter Stormare ('Fargo')." (Quelle: mediabiz.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Flemyng (Henry Creedlow) Peter Stormare (Milo Styles) Leslie Hope (Rosemary Newley) Tom Atkins (Inspektor McCleary) Nina Garbiras (Janine Creedlow) Andrew Tarbet (James Larson) Jonathan Higgins (Det. Rakowski) Originaltitel: Bruiser Regie: George A. Romero Drehbuch: George A. Romero Kamera: Adam Swica Musik: Donald Rubinstein Altersempfehlung: ab 18