Kinowelt 20:15 bis 21:40 Trickfilm Asterix in Amerika D, F 1994 Nach dem Comic "Die große Überfahrt" von René Goscinny und Albert Uderzo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Gaius Julius Caesar, Imperator des Römischen Weltreichs, hat von den unbeugsamen Galliern die Nase voll. Kurzerhand lässt er ihren Druiden Miraculix entführen und ans Ende der Welt befördern. Aber dort befindet sich bekanntlich Amerika. Sofort begeben sich Asterix und Obelix auf die Suche. Bis sie ihren Freund vom Marterpfahl retten können, müssen sie in der Neuen Welt noch einige Abenteuer bestehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Peer Augustinski (Asterix) Ottfried Fischer (Obelix) Ralf Wolter (Miraculix) Jochen Busse (Troubadix) Jürgen Scheller (Majestix) Thomas Piper (Medizinmann) Originaltitel: Asterix in Amerika Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Thomas Platt, Rhett Rooster Kamera: Barry Newton, Thorsten Falke Musik: Harold Faltermeyer