Kinowelt 13:25 bis 15:05 Komödie Die große Schlacht des Don Camillo I, F 1955 16:9 SW Ring frei zur dritten Runde zwischen Pfarrer Don Camillo und Bürgermeister Peppone. Dieses Mal geht es um den Wahlkampf für die italienische Parlamentswahl, zu der Peppone als Kandidat der kommunistischen Partei aufgestellt wurde. Don Camillo ist dies natürlich ein Dorn im Auge und so nimmt er jede Gelegenheit wahr, seinen alten Widersacher zu blamieren und zu sabotieren. Doch trotz der unablässigen Folge von Streichen, zeigen die Beiden immer wieder Beweise der gut verstecken Sympathie für einander, die natürlich zugunsten von neuen Streichen schnell wieder vergessen sind. "Die Helden, die tief in Ihren Herzen seit frühester Kindheit befreundet sind und so manche Grundüberzeugung teilen, lassen Herz und Lachmuskeln einfach nicht ruhen - ein Klassiker!" (Quelle: Filmreporter.de) Bildergalerie Schauspieler: Fernandel (Don Camillo) Gino Cervi (Giuseppe "Peppone" Bottazzi) Leda Gloria (Peppones Frau) Claude Sylvain (Genossin Clothilde) Umberto Spadaro (Bauer Bezzi) Memmo Carotenuto (Spiccio, der Eilige) Saro Urzì (Brusco) Originaltitel: Don Camillo e L'Onorevole Peppone Regie: Carmine Gallone Drehbuch: Giovanni Guareschi, Agenore Incrocci, Furio Scarpelli Kamera: Anchise Brizzi Musik: Alessandro Cicognini Altersempfehlung: ab 12