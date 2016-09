Kinowelt 10:20 bis 12:05 Musikfilm Beat Street USA 1984 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Southern Bronx in den 70er Jahren: Die Bandenkriege haben das Viertel nahezu zerstört, aber auf dieser tabula rasa entwickelt sich eine neue Kunst-Szene. Breakdancer, Rapper, DJs und Graffiti-Sprayer prägen mehr und mehr das Bild des Bezirkes, bilden die Avantgarde einer neuen Tanz-, Musik- und Kunstkultur. Kenny, der als DJ Fuß fassen will, und sein jüngerer Bruder Lee, ein begabter Breakdancer, befinden sich gemeinsam mit dem geschäftstüchtigen Chollie und dem rebellischen Graffiti-Künstler Ramon mittendrin in diesem gesellschaftlichen wie persönlichen Umbruch - immer zwischen künstlerischen Höhenflügen und Existenzängsten. In einer bekannten New Yorker Discothek lernt der afroamerikanische Kenny eines Abends Tracy kennen, die Komponistin und Choreographin des New York Colleges ist. Zwei grundverschiedene Welten prallen aufeinander, doch die ihnen gemeinsame Liebe zur Kunst schafft die Grundlage für eine sehr tiefgehende Beziehung. Unter anderem spielen in diesem Film die "Rock Steady Crew" und die "New York City Breakers" mit, die sich selbst darstellen. Ebenfalls haben Größen der damaligen Hip-Hop-Szene, wie beispielsweise Grandmaster "Melle Mel" mit "The Furious Five", "Afrika Bambaataa", "Soul Sonic Force" und "Shango" sowie "Kool DJ Herc","Brenda K. Starr" und viele weitere, Auftritte in diesem Kaleidoskop der New Yorker Kunst-Szene der 70er Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rae Dawn Chong (Tracy) Guy Davis (Kenny) Jon Chardiet (Ramon) Leon W. Grant (Chollie) Saundra Santiago (Carmen Cararro) Robert Taylor (Lee) Mary Alice Smith (Cora) Originaltitel: Beat Street Regie: Stan Lathan Drehbuch: Andy Davis, David Gilbert, Paul Golding Kamera: Tom Priestley Jr. Musik: Arthur Baker, Arthur Baker, Harry Belafonte , Webster Lewis Altersempfehlung: ab 12