Kinowelt 07:20 bis 08:55 Drama 23 - Nichts ist so wie es scheint D 1998 16:9 20 40 60 80 100 Merken 2 Deutsche Filmpreise In einer Zeit zunehmender Verunsicherung sieht der 19-jährige Karl Koch die Welt um sich herum in Unordnung. Fasziniert von der fiktiven Romanfigur Hagbard Celine macht sich der sensible Jugendliche auf die Suche nach den Hintergründen politischer Mechanismen und entdeckt Dinge, die ihn an eine weltweite Verschwörung glauben lassen. Karls Begabung, sich in globale Datennetze einzuklinken, und sein unerschütterlicher Glaube an die Gerechtigkeit, treiben ihn in die Arme des KGBs. Abhängig von Pillen und Koks leidet er zunehmend unter Wahnvorstellungen. Die Mächte des Bösen scheinen schon weltweit vernetzt. Karl verliert auf seiner tragischen Odyssee die Kontrolle über sein Leben. Basierend auf der wahren Geschichte einer Hacker-Bande aus Hannover. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: August Diehl (Karl Koch) Fabian Busch (David) Dieter Landuris (Pepe) Jan-Gregor Kremp (Lupo) Stephan Kampwirth (Maiwald) Zbigniew Zamachowski (Sergej) Peter Fitz (Brückner) Originaltitel: 23 Regie: Hans-Christian Schmid Drehbuch: Michael Dierking, Michael Gutmann, Hans-Christian Schmid Kamera: Klaus Eichhammer Musik: Enjott Schneider