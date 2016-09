Kinowelt 05:40 bis 07:20 Filme Die Milchstraße F, I 1969 16:9 20 40 60 80 100 Merken Interfilm Preis, Berlin Die beiden Clochards Pierre und Jean pilgern von Paris aus auf dem Jakobsweg, der auch "Milchstraße" genannt wird, in den spanischen Walfahrtsort Santiago de Compostela. Losgelöst von Zeit und Raum begegnen ihnen auf ihrem Pilgerweg historische Figuren, die verschiedene Lehren innerhalb des Christentums verkörpern. Sogar Jesus, der Marquis de Sade und der Leibhaftige zählen zu ihren Begleitern. In seiner Autobiografie bezeichnete sich Buñuel als "Atheist von Gottes Gnaden" und sein Film ist der perfekte Ausdruck für diesen hintersinnigen Widerspruch. Polemisch rechnet Buñuel mit jeder Art von religiösem Fanatismus ab und inszeniert einen ebenso bissigen wie surrealen Reigen. Der Titel des Films ergibt sich aus dem Glauben, dass der Jakobsweg das weltliche Spiegelbild zur Milchstraße ist. So heißt auch das Ziel der Pilger, Santiago de Compostella, Sanct Jakobus in Campo stellae - im Sternenfeld. "Ein großartiger, gleichermaßen komischer wie tiefsinniger Film, der jede noch so schräge Argumentation in Glaubensfragen in ihrer natürlichen Berechtigung betrachtet und somit letztlich dem allzu menschlichen Bedürfnis, sich in einer Welt der vagen Beliebigkeiten an das System einer überirdischen Allmacht zurückzubinden, ein geradezu barmherziges Verständnis entgegenbringt." (Quelle: kino-zeit.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurent Terzieff (Jean) Paul Frankeur (Pierre) Delphine Seyrig (Prostituierte) Michel Piccoli (Marquis de Sade) Georges Marchal (Jesuit) Edith Scob (Jungfrau Maria) Alain Cuny (Mann im Umhang) Originaltitel: La voie lactée Regie: Luis Buñuel Drehbuch: Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière Kamera: Christian Matras Musik: Luis Buñuel Altersempfehlung: ab 12