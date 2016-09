AXN 20:15 bis 22:05 Thriller Daylight USA 1996 20 40 60 80 100 Merken Als durch Explosionen die Ausgänge des Hudson-River-Tunnels versperrt werden und die sich im Tunnel befindenden Pendler in der Falle sitzen, liegt es am todesmutigen Kit Latura (Sylvester Stallone), die Menschenleben zu retten und zurück ans Tageslicht zu führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Kit Latura) Amy Brenneman (Madelyne Thompson) Viggo Mortensen (Roy Nord) Dan Hedaya (Frank Kraft) Jay O. Sanders (Steven Crighton) Karen Young (Sarah Crighton) Claire Bloom (Eleanor Trilling) Originaltitel: Daylight Regie: Rob Cohen Drehbuch: Leslie Bohem Kamera: David Eggby Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12