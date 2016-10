AXN 18:25 bis 19:20 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Und ewig lockt die Chefinspektorin GB 2010 16:9 Merken Es gibt immer noch genug zu tun für das Hustle-Team - rücksichtslose Banker, habgierige Geschäftsmänner und korrupte Polizisten finden sich wie Sand am Meer. Gerade haben die Gentleman-Gauner einen ihrer Coups zu einem krönenden Abschluss gebracht, als Albert eine neue "Zielperson" ortet: Der frühere Banker "Piggy" Richardson wurde gerade gefeuert, weil er in einen riesigen Finanzskandal verwickelt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Vaughn (Albert Stroller) Robert Glenister (Ash Morgan) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Rob Jarvis (Eddie) Indira Varma (D.C.I. Lucy Britford) Patrick Ryecart (Sir Edmund Richardson) Originaltitel: Hustle Regie: Iain B. MacDonald Drehbuch: Tony Jordan Kamera: Tim Fleming Altersempfehlung: ab 16