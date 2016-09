13th Street 05:05 bis 06:35 Thriller Ticket Out - Flucht ins Ungewisse USA 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Joceyln (Alexandra Breckenridge) flüchtet mit ihren Kindern DJ (Colin Ford) und Mary Sue (Chiara Bond) vor ihrem Mann Dennis (Billy Burke), der immer wieder gewalttätig gegen seine Kinder wird. Nach dem Gesetz hat Jocelyn ihre Kinder entführt. In ihrer Not wendet sie sich an Jim (Ray Liotta), der zu einer Gruppe gehört, die Frauen und deren Kinder vor gewalttätigen Vätern und Ehemännern in Sicherheit bringt. Doch Dennis spürt seine Familie auf der einsamen Farm auf, wo Jim sie untergebracht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Liotta (Jim) Alexandra Breckenridge (Jocelyn) Billy Burke (Dennis) Joel Moore (Riley) Colin Ford (DJ) Ciara Bond (Mary Sue) Scott Michael Campbell (Miller) Originaltitel: Ticket Out Regie: Doug Lodato Drehbuch: Suzanne Collins, Doug Lodato Kamera: Peter Fernberger Musik: Mark Adler Altersempfehlung: ab 12