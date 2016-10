ATV 22:50 bis 00:50 Thriller Untraceable USA 2008 2016-10-02 03:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Ein Serienkiller treibt sein Unwesen und stellt seine Taten per Videostream auf seiner Website der Öffentlichkeit zur Verfügung. Obwohl er anfangs noch das Leid von Tieren zur Schau stellt, geht er sehr bald zu menschlichen Opfern über. Die FBI-Agentin Jennifer Marsh, die auf Cyberkriminalität spezialisiert ist, geht dem Fall nach. Die Polizei warnt bei einer Pressekonferenz eindringlich davor, dem Täter noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken, doch das kurbelt die Zugriffszahlen der Internetseite zusätzlich an. Aber das ist eine fatale Falle: Denn je mehr Leute eingeloggt sind, desto schneller sterben die Opfer. Obwohl es zuerst den Anschein hat, als wären die Geiseln willkürlich ausgewählt worden, findet Marsh heraus, dass der Täter einen ausgeklügelten Plan verfolgt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diane Lane (Jennifer Marsh) Billy Burke (Detective Eric Box) Colin Hanks (Agent Griffin Dowd) Joseph Cross (Owen Reilly) Mary Beth Hurt (Stella Marsh) Peter Lewis (Richard Brooks) Tyrone Giordano (Tim Wilks) Originaltitel: Untraceable Regie: Gregory Hoblit Drehbuch: Robert Fyvolent, Mark R. Brinker, Allison Burnett Kamera: Anastas Michos Musik: Chris Young Altersempfehlung: ab 16