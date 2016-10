ATV 20:15 bis 22:50 Filme jOBS - Die Erfolgsstory von Steve Jobs USA, CH 2013 2016-10-02 00:50 Stereo 20 40 60 80 100 Merken 1974: Der 21jährige Steve Jobs hört Bob Dylan, experimentiert mit LSD und bricht wegen zu hoher Studiengebühren das College ab. Gemeinsam mit seinem Jugendfreund Steve Wozniak bastelt er in der Garage seiner Eltern an einem Personal Computer. Jobs hat eine Vision: Jeder Haushalt in Amerika soll mit einem Computer ausgestattet werden. Die beiden gründen Apple Computer und erhalten nach einer Präsentation ihren ersten Auftrag für den Apple 1, den sie von Hand zusammenbauen. Dies ist der Beginn eines Siegeszuges, der die digitale Welt für immer verändern sollte. Aus dem Hippie Steve Jobs wird ein erfolgreicher Konzernchef, der bald mit privaten und geschäftlichen Problemen zu kämpfen hat ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Steve Jobs) Dermot Mulroney (Mike Markkula) Josh Gad (Steve Wozniak) Lukas Haas (Daniel Kottke) J.K. Simmons (Arthur Rock) James Woods (Jack Dudman) Matthew Modine (John Sculley) Originaltitel: Jobs Regie: Joshua Michael Stern Drehbuch: Matt Whiteley Kamera: Russell Carpenter Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6