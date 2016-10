ATV 10:15 bis 11:10 Actionserie Longmire Fingerzeig USA 2013 Stereo Merken Sheriff Longmire erhält per Post eine Schließfachschatulle mit einem Finger darin. Nach weiteren Ermittlungen schlussfolgern Walt und Branch, dass das Paket für den ehemaligen Sheriff von Absaroka County, Lucien Connaly, gedacht war. Dieser hat vor Jahren den kürzlich während seiner Haftstrafe ermordeten Absender des Pakets ins Gefängnis gebracht. Doch in welcher Beziehung stand Lucien zu dem Toten und dem Fall von damals wirklich? Vic wird von ihrer Vergangenheit bei der Polizei in Philadelphia eingeholt und fühlt sich von ihrem ehemaligen Kollegen Ed Gorsky zunehmend bedroht?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Taylor (Sheriff Walt Longmire) Katee Sackhoff (Victoria "Vic" Moretti) Lou Diamond Phillips (Henry Standing Bear) Bailey Chase (Branch Connally) Cassidy Freeman (Cady Longmire) Adam Bartley (The Ferg) Peter Weller (Lucian Connally) Originaltitel: Longmire Regie: Kari Skogland Drehbuch: Tony Tost Kamera: J. Michael Mur Musik: David Shephard