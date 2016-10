Hessen 08:35 bis 09:20 Dokumentation Hessen im Reisefieber - Die Wirtschaftswunderzeit D 2011 Live TV Merken "Die Deutschen sind das reiselustigste Volk der Welt", schrieb die Süddeutsche Zeitung bereits 1961. Mit Beginn der Wirtschaftswunderzeit entdeckten auch zahlreiche Hessen ihre Reiselust. Viele trieb die Sehnsucht in den sonnigen Süden - nach Italien. Auch die eigene Heimat wurde mehr und mehr zum Reiseziel. Hessische Dörfer putzten sich heraus, Landwirte begannen, Fremdenzimmer anzubieten, Wanderwege wurden erschlossen und Straßen ausgebaut. Der Rheingau, die Wintersportregion rund um Willingen und so mancher kleine Ort, der "Ferien auf dem Bauernhof" anbot, wurden zu Anziehungspunkten für Touristen. Hessen entwickelte sich zu einem Ferienland - und ist es bis heute geblieben In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen im Reisefieber - Die Wirtschaftswunderzeit Regie: Kristine von Soden