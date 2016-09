Zee.One 00:15 bis 02:15 Actionfilm Superheld mit Herz IND, USA 2011 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Actiondrama mit Superstar Shah Rukh Khan in der Hauptrolle: wer Spaß an ?Avengers' oder ?Power Rangers' hat, wird dieses bildgewaltige Bollywood-Heldenepos lieben. Der indische Familienvater Shekar ist mit Kind und Kegel nach London gegangen, um Computerspiele zu designen. Seine Firma geht allerdings bald pleite nur noch ein großer Spiele-Hit kann das Unternehmen retten. Also kreiert er gemeinsam mit der schönen Programmiererin Sonia die beiden virtuellen Gegenspieler Ra.One und Good.One. Die beiden sind die ultimativen Kampfmaschinen im Spiel niemand hätte es jedoch für möglich gehalten, dass der bösartige Ra.One sich und sich in der realen Welt zu materialisiert. Ra.One räumt seine Feinde gnadenlos aus dem Weg, und auch Shekar kann seinem Zorn nicht entkommen. Gut dass Sonia auch den tapferen Good.One in die reale Welt befördern kann. "Mit Gesangs- und Tanzeinlagen gewürztes Star-Vehikel, das mit immensem Budget halb computeranimierte, halb reale, dabei stets quietschbunte Bollywood-Unterhaltung mit hohem Kitschfaktor kreiert.", freute man sich beim Lexikon des Internationalen Films. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shah Rukh Khan (Shekhar Subramaniam/G.One) Kareena Kapoor (Sonia S. Subramanium) Arjun Rampal (Ra.One) Armaan Verma (Prateek) Shahana Goswami (Jenny Nayar) Sanjay Dutt (Khalnayak) Priyanka Chopra (Khalnayaks Freundin) Originaltitel: Ra.One Regie: Anubhav Sinha Drehbuch: Anubhav Sinha Kamera: Nicola Pecorini Musik: Vishal-Shekhar Altersempfehlung: ab 12