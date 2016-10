hr2 20:05 bis 23:00 Sonstiges hr2-Kulturlunch "Katze, Hund und Federvieh". Ein tierisches Vergnügen in Wort und Musik Merken Protagonisten wie Kater Murr und Reineke Fuchs treffen auf mordende Marder, reiselustige Ameisen, schmachtende Schwäne, tirillierende Lerchen, launische Forellen, hüpfende Flöhe, tanzende Schildkröten und maunzende Katzen. Mit Kompositionen von Haydn, Schubert, Saint-Saëns, Messiaen und Rossini sowie Prosa und Lyrik von E.T.A. Hoffmann, Robert Gernhardt, Joachim Ringelnatz und vielen mehr bietet die Sendung einen reizvollen Querschnitt durchs "tierische Repertoire" in Musik und Literatur. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Danae Kontora (Sopran), Julia Dawson (Mezzosopran), Hába-Quartett, Kai von Goetze (Kontrabass), Sebastian Wittiber (Flöte), Maria Ollikainen (Klavier), Helge Heynold (Rezitation)